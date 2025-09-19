MOURIR D’AIMER, LES AMANTS MAUDITS – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

MOURIR D’AIMER, LES AMANTS MAUDITS Début : 2025-12-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Le spectacle initialement prévu le 19/09/25 est reporté au Samedi 20/12/2025.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 30/11/25.Librement inspiré d’une histoire vraie. Marquée par les mouvements populaires de contestation s’étant développés lors du mois de mai, l’année 1968 a bouleversé la France. au coeur de ce contexte fragilisé, c’est une histoire d’amour qui secoue également l’opinion publique. Emma, professeure de français et Pierre, l’un de ses lycéeNs, veulent vivre leur idylle au grand jour. Mourir d’Aimer, les Amants Maudits de Mai 68 vous invite à découvrir leur histoire à travers ce spectacle musical original. Durée 2h15 (avec entracte) Livret, chansons: Fabrice GAUVIN / Grégory FOSTIERMise en scène: Grégory FOSTIERAssisté par : Lau GAUVINChorégraphie : Cécile BLAIREDécors : Lucas LAILLIERLumières : Guillaume RIMETCostumes : Christine THOMASContact pour les réservations PMR / PSH : contact.mdaprod@gmail.com

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69