Mourir d’Aimer, les Amants Maudits de Mai 68 Mutzig

Mourir d’Aimer, les Amants Maudits de Mai 68 Mutzig dimanche 11 janvier 2026.

Mourir d’Aimer, les Amants Maudits de Mai 68

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Une histoire d’amour au cœur de Mai 68

Alors que la France est secouée par les révoltes étudiantes et les grèves de Mai 68, une passion interdite surgit là où on ne l’attend pas. Emma, professeure idéaliste, et Pierre, lycéen en quête d’absolu, tombent amoureux. Mais dans une société encore très rigide, cette relation choque. Les parents, la justice, l’opinion publique… tout s’oppose à leur liaison. Un amour interdit, qui va bousculer leur vie… et peut-être bien plus.

Inspiré d’une histoire vraie, ce spectacle musical mêle émotion, utopie et convictions, sur fond de bouleversements sociaux.

Sur scène, 16 chanteurs, comédiens et danseurs font revivre cette histoire poignante, entre théâtre, chansons originales et chorégraphies habitées.

Une mise en scène contemporaine, puissante et épurée, au service d’un récit universel qui interroge notre rapport à la liberté, à l’amour et à la révolte. Un spectacle total, sensible et engagé. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mourir d’Aimer, les Amants Maudits de Mai 68 Mutzig a été mis à jour le 2025-09-18 par Le Dôme de Mutzig