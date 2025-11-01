Mourir d’Aimer – Les Amants Maudits de Mai 68 Versailles Palais des Congrès Versailles

Mourir d’Aimer – Les Amants Maudits de Mai 68 Dimanche 18 janvier 2026, 14h30, 18h00 Versailles Palais des Congrès Yvelines

42 € Carré or / 36 € Cat 1 / 30 € Cat 2.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-18T14:30:00 – 2026-01-18T17:00:00

Fin : 2026-01-18T18:00:00 – 2026-01-18T20:30:00

Dans le Marseille bouillonnant de la fin des années 60, Pierre Lecomte, un lycéen de 17 ans, et ses amis entament une nouvelle année scolaire. Leur rencontre avec Emma Lefèbvre, leur nouvelle professeure de français, est une véritable révélation. Jeune femme engagée et animée par des idées modernes et progressistes, la professeure prône la liberté et l’émancipation, captivant rapidement ses élèves par sa vision avant-gardiste du monde.

Alors que la société est en pleine effervescence, les événements de mai 68 viennent cristalliser les tensions. Dans ce contexte révolutionnaire, une idylle naît entre Emma et Pierre. Mais cet amour défie les conventions et suscite une vague d’indignation. Les parents de Pierre, révoltés, dénoncent cette relation à la justice, déclenchant une tragédie où l’amour rime avec interdits.

Entre passion et condamnation, enfermement et exil, Emma et Pierre vivront selon leurs convictions. Leur histoire, inspirée de faits réels, questionne la liberté d’aimer face aux diktats de la société. Jusqu’où l’amour peut-il résister face aux interdits ? Mourir d’Aimer, les Amants Maudits de Mai 68 vous plonge au cœur d’un destin bouleversant.

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@versaillespalaisdescongres.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0620262018 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.versaillespalaisdescongres.com/agenda/39-MOURIR-D-AIMER-Les-Amants-Maudits-de-Mai-68 »}]

Comédie Musicale Comédie Musicale