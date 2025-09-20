MOURIR D’AIMER, – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

MDA PRODUCTION / SASU PRÉSENTE : MOURIR D’AIMER,Un spectacle musical bouleversant qui mêle histoire vraie, chansons originales et émotions fortes. Plongez dans une passion interdite sur fond de révolte, où l’amour défie la morale et les conventions. Une mise en scène puissante, des interprètes habités… entre théâtre et concert, une expérience inoubliable. Infos pratiques •Accès PMR : salle accessible aux personnes en situation de handicap•Durée : 2 h 15, avec entracte

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63