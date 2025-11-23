Mourir en mer au temps de Montaigne Musée Mer Marine Bordeaux

Mourir en mer au temps de Montaigne Dimanche 23 novembre, 17h00 Musée Mer Marine Gironde

Tarif 16€ / Gratuit pour les Amis du MMM – Réservation obligatoire, places limitées, accès complet aux expositions inclus

Dans le cadre du Mois Montaigne, le Musée Mer Marine est heureux d’accueillir une déambulation muséale sur le thème « Mourir en mer au temps de Montaigne », qui permettra de mieux comprendre l’univers de l’auteur des Essais, à travers l’observation de modèles de navires, cartes anciennes et autres artefacts d’époque.

Cette visite commentée sera portée par l’historienne Caroline Le Mao.

Caroline Le Mao est Professeur d’histoire moderne à l’Université Bordeaux-Montaigne, où elle co-dirige le Centre d’Etudes des Mondes Modernes et Contemporains.

Agrégée d’histoire, elle a, après une thèse sur le Parlement de Bordeaux au XVIIè siècle, consacré ses recherches aux dynamiques maritimes, en dirigeant des travaux sur l’histoire des villes portuaires, des arsenaux et de l’approvisionnement naval. Ses recherches abordent égalementl’histoire bordelaise au prisme de la traite négrière et de l’esclavage dans le Sud-Ouest. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Les villes portuaires maritimes dans la France moderne (2015), Mémoire noire. Histoire de l’esclavage (2020), Fournisseurs de Marine (2021) et Atlas des guerres à l’époque moderne (2023).

À l’issue de la visite commentée, les participants pourront visiter librement l’ensemble des expositions.

