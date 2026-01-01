MOUSS ET HAKIM COMME A LA MAISON ! Pennautier

MOUSS ET HAKIM COMME A LA MAISON !

Place du Coustou Pennautier Aude

Début : 2026-01-30 20:30:00

2026-01-30

Une belle fête de proximité pour raconter une aventure musicale qui dure depuis trois décennies (Zebda, Motivés, 100% Collègues, Origines Contrôlées).

Mouss et Hakim ont commencé leur parcours musical il y a 35 ans avec le groupe Zebda. En 2021 ils ont sorti leur dernier album, Darons de la Garonne , des chansons qu’ils ont composé sur des textes inédits de Claude Nougaro confiés par sa famille.

Depuis quelques temps, ils proposent leur spectacle De Zebda au Darons de la Garonne , formidable récit de leur aventure musicale depuis trois décennies (Motivés, 100% Collègues, Origines Controlées). Comme à la maison est une version en proximité, au plus près de celles et ceux les soutiennent et les accompagnent depuis toujours.

English :

A great local party to recount a musical adventure that has lasted three decades (Zebda, Motivés, 100% Collègues, Origines Contrôlées).

Mouss and Hakim began their musical journey 35 years ago with the group Zebda. In 2021, they released their latest album, Darons de la Garonne , a collection of songs based on unpublished texts by Claude Nougaro entrusted to them by his family.

For some time now, they have been offering their show De Zebda au Darons de la Garonne , a formidable account of their musical adventure over three decades (Motivés, 100% Collègues, Origines Controlées). Comme à la maison is an up-close-and-personal version of their story, in close contact with the people who have always supported and accompanied them.

