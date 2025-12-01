Moussa Koita duo La Scène du Canal Paris

Moussa Koita valeur montante de la scène afro-parisienne

Né à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et issu d’une famille de griots, Moussa Koita est bercé dès son plus jeune âge par la musique mandingue entre son père Harouna Koita musicien de la troupe internationale “Farafina”, et sa mère chanteuse dans les cérémonies.

Ce précieux héritage familial s’enrichit très vite grâce à son tonton et voisin de porte Victor Démé, qui l’initie à la guitare et lui offre ses premières scènes dès l’âge de 9 ans en tant que choriste et percussionniste. Par la suite il joue dans la troupe “Djeliya” et auprès d’Adama Dramé entre autre. Vivant depuis de nombreuses années en France, résidant actuellement à Bordeaux, il participe en tant que musicien multi-instrumentiste à de nombreux projets musicaux aux côtés d’artistes, de groupes ou de troupes comme Rivière Noire, Sam Mangwana, Abou Diarra, Kady Diarra, Boubacar Traoré dit « Kakar », Pep’s, le Cabaret Africain, le Cirque Mandingue Guinéen pour ne citer qu’eux.

Évoquant tour à tour sa vie ici et là-bas, il aborde des sujets qui lui tiennent à coeur, emprunts de tolérance et de bienveillance à l’égard de cet autre qui, dans toutes ses différences, lui ressemble. Fermez les yeux et laissez-vous porter par ses mélodies et son grain de voix envoûtants qui vous feront voyager sur sa belle terre rouge du Burkina Faso.

Auteur, Compositeur, arrangeur de talent, il vous présente son nouvel album “Ayé”, qui mêle sonorités traditionnelles, reggae et rock en passant par le blues ou encore la soul !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif réduit : 13 EUR

Tarif plein : 16 EUR Public enfants, jeunes et adultes.

La Scène du Canal 116 Quai de Jemmapes 75010 A la Scène du Canal, la saison 2014-2015 s’ouvre dans la nouveauté : une salle transformée, un bar, une ambiance chaleureuse, un décor remanié, la liberté d’être assis ou debout, de danser… Et toujours nous continuons de creuser la voie d’une programmation musique actuelle novatrice, en recherche constante d’esthétiques contemporaines, avec cet engagement fort : la défense de la parole célébrée sous toutes ses formes : chantée, contée, scandée, slamée, rappée…

La SDC, c’est aussi un lieu d’accueil et de travail, soucieux de donner aux artistes les meilleurs conditions pour préparer leurs spectacles : David Lafore, Louis Caratini, Damien Delisle et S Petit Nico sont nos résidents musique actuelle cette saison : des démarches décalées et pop pour une chanson contemporaine inédite…

Cette saison, c’est aussi le retour des Filles du Canal : coup de projecteur sur la chanson au féminin qui bouscule par son inventivité et son énergie. Nos soirées Prémix Hip-hop sont également de retour et s’enrichissent avec les “129h slam session”. Enfin, la SDC continue de s’engager auprès des jeunes chanteurs et offre son plateau et ses moyens d’accompagnement dans le cadre du dispositif Microclimat, initié en partenariat avec Éclats Spectacles.

L’équipe de la SDC tient à remercier ses partenaires institutionnels , ses bénévoles et ses amis ! Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir une nouvelle saison nos coups de coeur musiques actuelles !Paris

