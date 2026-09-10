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Moussages, Quiz Patrimoine, Café associatif Le Marilhoux, Moussages

samedi 19 septembre 2026 · Café associatif Le Marilhoux · Moussages

Moussages, Quiz Patrimoine, Café associatif Le Marilhoux, Moussages

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Café associatif Le Marilhoux
Adresse
19 rue du Marilhoux 15380 Moussages
Ville
15380 Moussages
Département
Cantal
Tarif
Gratuit

Moussages, Quiz Patrimoine Samedi 19 septembre, 14h30 Café associatif Le Marilhoux Cantal

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Quiz en photos sur le patrimoine civil et religieux moussageois. 3 épreuves : un QCM (questionnaire à choix multiples), un « vrai ou faux », une reconnaissance de lieux ou d’objets. Suivies d’une correction avec explications. Jeu par équipe.

Café associatif Le Marilhoux 19 rue du Marilhoux 15380 Moussages Moussages 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0628318546 »}, {« type »: « email », « value »: « leshautsvents@yahoo.fr »}] Parking gratuit
Quiz en photos sur le patrimoine civil et religieux moussageois. 3 épreuves : un QCM (questionnaire à choix multiples), un « vrai ou faux », une reconnaissance de lieux ou d’objets. Suivies d’une Jeu…

©Association Les Hauts Vents