Moussages, Quiz Patrimoine, Café associatif Le Marilhoux, Moussages

Informations pratiques

Moussages, Quiz Patrimoine Samedi 19 septembre, 14h30 Café associatif Le Marilhoux Cantal

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Quiz en photos sur le patrimoine civil et religieux moussageois. 3 épreuves : un QCM (questionnaire à choix multiples), un « vrai ou faux », une reconnaissance de lieux ou d’objets. Suivies d’une correction avec explications. Jeu par équipe.

Café associatif Le Marilhoux 19 rue du Marilhoux 15380 Moussages Moussages 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0628318546 »}, {« type »: « email », « value »: « leshautsvents@yahoo.fr »}] Parking gratuit

Quiz en photos sur le patrimoine civil et religieux moussageois. 3 épreuves : un QCM (questionnaire à choix multiples), un « vrai ou faux », une reconnaissance de lieux ou d’objets. Suivies d’une Jeu…

©Association Les Hauts Vents