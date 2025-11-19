MOUSSE, concert en partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Accompagné par Pierre Bouchard (batterie) et Basile Dumonthier (contrebasse), le set présente de compositions avec un très large ambitus d’énergie.

Simon Adant : guitare

Basile Dumonthier : contrebasse

Pierre Bouchard : batterie

Concert en partenariat avec le CMDL

Portés par une véritable volonté de transmission et de défense du jazz et des musiques improvisées, les musiciens Didier Lockwood, Benoît Sourisse, André Charlier et la directrice Chantal Charlier, créent en 2000 cet établissement d’enseignement supérieur, destiné à accompagner de jeunes musicien·ne·s vers la vie professionnelle et à permettre à des professionnel·les déjà en activité, de faire évoluer leur carrière.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions, sonorités nordiques, jazz et folk — Fondé au CMDL par Simon Adant, le trio MOUSSE est issu des sonorités nordiques mêlant jazz et musique folk.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

