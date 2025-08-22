MOUSSE PARTY Vittel

MOUSSE PARTY Vittel vendredi 22 août 2025.

MOUSSE PARTY

Rue de Verdun Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-22 20:00:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Soirée mousse avec buvette et une avalanche de surprises.

Organisé par Vittel Union et Val Event’sTout public

Rue de Verdun Vittel 88800 Vosges Grand Est clairechutin.vittelunion@gmail.com

English :

Foam party with refreshments and an avalanche of surprises.

Organized by Vittel Union and Val Event’s

German :

Schaumparty mit Getränkestand und einer Lawine von Überraschungen.

Organisiert von Vittel Union und Val Event’s

Italiano :

Festa della schiuma con rinfresco e una valanga di sorprese.

Organizzato da Vittel Union e Val Event’s

Espanol :

Fiesta de la espuma con refrescos y una avalancha de sorpresas.

Organizado por Vittel Union y Val Event’s

L’événement MOUSSE PARTY Vittel a été mis à jour le 2025-08-11 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE