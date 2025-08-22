MOUSSE PARTY Vittel
MOUSSE PARTY Vittel vendredi 22 août 2025.
MOUSSE PARTY
Rue de Verdun Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-08-22 20:00:00
fin : 2025-08-22
Date(s) :
2025-08-22
Soirée mousse avec buvette et une avalanche de surprises.
Organisé par Vittel Union et Val Event’sTout public
0 .
Rue de Verdun Vittel 88800 Vosges Grand Est clairechutin.vittelunion@gmail.com
English :
Foam party with refreshments and an avalanche of surprises.
Organized by Vittel Union and Val Event’s
German :
Schaumparty mit Getränkestand und einer Lawine von Überraschungen.
Organisiert von Vittel Union und Val Event’s
Italiano :
Festa della schiuma con rinfresco e una valanga di sorprese.
Organizzato da Vittel Union e Val Event’s
Espanol :
Fiesta de la espuma con refrescos y una avalancha de sorpresas.
Organizado por Vittel Union y Val Event’s
L’événement MOUSSE PARTY Vittel a été mis à jour le 2025-08-11 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE