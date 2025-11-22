Mouss’idir et Jérôme Bertand Médiathèque l’échappée Belle Sainte-Sigolène
Médiathèque l’échappée Belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Deux contrebasses pour un duo qui nous transporte dans un tableau sonore qui se situe entre la musique orientale, le classique et le jazz…
Médiathèque l’échappée Belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
English :
Two double basses for a duo that transports us into a sonic tableau somewhere between oriental music, classical and jazz…
German :
Zwei Kontrabässe für ein Duo, das uns in ein Klangbild entführt, das sich zwischen orientalischer Musik, Klassik und Jazz bewegt…
Italiano :
Due contrabbassi per un duo che ci accompagna in un viaggio attraverso sonorità che si collocano a metà strada tra musica orientale, classica e jazz…
Espanol :
Dos contrabajos para un dúo que nos lleva de viaje a través de sonidos que se sitúan entre la música oriental, la clásica y el jazz…
