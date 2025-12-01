Mouss’Party Place du cinéma Barèges
Mouss’Party Place du cinéma Barèges vendredi 26 décembre 2025.
Mouss’Party
Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-26 17:00:00
fin : 2026-01-02 19:00:00
2025-12-26
Tous les vendredis, viens danser dans la mousse et repart avec un petit souvenir de Barèges.
Offert par la mairie de Barèges. .
Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Every Friday, come and dance in the foam and leave with a little souvenir of Barèges.
German :
Jeden Freitag kannst du im Schaum tanzen und mit einem kleinen Souvenir aus Barèges nach Hause gehen.
Italiano :
Ogni venerdì, venite a ballare nella schiuma e andate via con un piccolo souvenir di Barèges.
Espanol :
Todos los viernes, venga a bailar en la espuma y váyase con un pequeño recuerdo de Barèges.
