Mouss’Party Place du cinéma Barèges
Mouss’Party Place du cinéma Barèges vendredi 13 février 2026.
Mouss’Party
Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 17:00:00
fin : 2026-03-06 19:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Tous les vendredis, viens danser dans la mousse et repart avec un petit souvenir de Barèges.
Offert par la mairie de Barèges. .
Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Friday, come and dance in the foam and leave with a little souvenir of Barèges.
L’événement Mouss’Party Barèges a été mis à jour le 2026-01-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65