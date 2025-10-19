Moussu T lors d’un brunch musical Quai Brescon Martigues
Moussu T lors d’un brunch musical Quai Brescon Martigues dimanche 19 octobre 2025.
Moussu T lors d’un brunch musical
Dimanche 19 octobre 2025 de 12h à 16h. Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles Martigues Bouches-du-Rhône
Show case de Moussu T à l’occasion des 20 de la sortie de leur 1er album lors d’un brunch musical au rallumeur d’étoile, le café associatif de la ville.
À l’occasion des 20 ans de la sortie de leur premier et très emblématique album Mademoiselle Marseille , dont le label Manivette Records propose aujourd’hui une nouvelle édition en vinyle, le groupe ciotaden Moussu T e lei Jovents viendra au Rallumeur d’Étoiles pour fêter cela. .
Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rallumeurdetoiles@gmail.com
English :
Moussu T showcase on the occasion of the 20th anniversary of the release of their first album during a musical brunch at the Rallumeur d’Étoile, the city’s community café.
German :
Moussu T präsentiert sich anlässlich des 20. Jahrestages der Veröffentlichung ihres ersten Albums während eines musikalischen Brunchs im Rallumeur d’Étoile, dem Gemeinschaftscafé der Stadt.
Italiano :
Showcase dei Moussu T per celebrare il 20° anniversario dell’uscita del loro primo album durante un brunch musicale al rallumeur d’étoile, il caffè comunitario della città.
Espanol :
Moussu T se presenta con motivo del 20º aniversario del lanzamiento de su primer álbum durante un brunch musical en el Rallumeur d’Étoile, el café comunitario de la ciudad.
