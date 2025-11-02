Moustache Academy 2 Le bureau des vacances Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

Moustache Academy 2 Le bureau des vacances

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

2026-02-23

Bienvenue dans un monde où l’on estime, chiffres et graphiques à l’appui, que trop de temps libre rend les enfants moins performants. Alors, pour protéger leur intelligence et les préparer au monde du travail, un organisme officiel veille le Bureau des Vacances.

Durée 55 minutes Dès 5 ans.

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 01 19 02

English : Moustache Academy 2 Le bureau des vacances

Welcome to a world where figures and graphs show that too much free time makes children less productive. So, to protect their intelligence and prepare them for the world of work, an official organization is watching over them: the Holiday Office.

Running time: 55 minutes From age 5.

German : Moustache Academy 2 Le bureau des vacances

Willkommen in einer Welt, in der man mit Zahlen und Grafiken belegt, dass zu viel Freizeit Kinder weniger leistungsfähig macht. Um ihre Intelligenz zu schützen und sie auf die Arbeitswelt vorzubereiten, wacht eine offizielle Organisation über sie: das Ferienbüro.

Dauer: 55 Minuten Ab 5 Jahren.

Italiano :

Benvenuti in un mondo in cui cifre e grafici dimostrano che troppo tempo libero rende i bambini meno produttivi. Per proteggere la loro intelligenza e prepararli al mondo del lavoro, un organismo ufficiale li tiene d’occhio: l’Ufficio Vacanze.

Durata: 55 minuti A partire dai 5 anni.

Espanol : Moustache Academy 2 Le bureau des vacances

Bienvenidos a un mundo en el que las cifras y los gráficos demuestran que demasiado tiempo libre hace que los niños sean menos productivos. Por eso, para proteger su inteligencia y prepararlos para el mundo laboral, un organismo oficial los vigila: la Oficina de Vacaciones.

Duración: 55 minutos A partir de 5 años.

