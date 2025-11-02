Moustache Academy 2 Le bureau des vacances Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

Moustache Academy 2 Le bureau des vacances

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Bienvenue dans un monde où l’on estime, chiffres et graphiques à l’appui, que trop de temps libre rend les enfants moins performants. Alors, pour protéger leur intelligence et les préparer au monde du travail, un organisme officiel veille le Bureau des Vacances.

Durée 55 minutes Dès 5 ans.

English : Moustache Academy 2 Le bureau des vacances

Welcome to a world where figures and graphs show that too much free time makes children less productive. So, to protect their intelligence and prepare them for the world of work, an official organization is watching over them: the Holiday Office.

Running time: 55 minutes From age 5.

