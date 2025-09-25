Moustaches Comedy Club Compiègne

Moustaches Comedy Club Compiègne jeudi 25 septembre 2025.

Moustaches Comedy Club

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2025-09-25 2025-10-30 2025-11-27 2025-12-18 2026-01-29 2026-02-26 2026-03-26 2026-04-23 2026-05-21 2026-06-18

Auteur Humoristes

Genre Humour

Le Moustaches Comedy Club récidive pour cette nouvelle saison !

Le Moustaches Comedy Club revient pour cette nouvelle saison !

Nous vous réservons toujours plus de rire avec des humoristes hilarants venus de toute la France !

Du stand up, du sketch, de l’humour en tout genre… Bref, des pros de l’humour qui vous serviront le meilleur d’eux-mêmes sur un plateau !

De nouveaux artistes à chaque rendez-vous !

Un rendez-vous mensuel à ne pas manquer au Théâtre à Moustaches ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Moustaches Comedy Club Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme