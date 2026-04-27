Jugeals-Nazareth

MOUSTA’CHUT: Découverte du village de Jugeals-Nazareth

Parking du stade Jugeals-Nazareth Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Avec l’association Bien vivre à Jugeals-Nazareth, venez découvrir le village, de son histoire médiévale à son Kibboutz. La visite se termine par une petite promenade sur un sentier. Prévoyez des chaussures appropriées.

Le 6 juillet à 10h30

Le 21 août à 10h30

Rendez-vous au parking du stade (sortie du bourg direction Turenne) .Gratuit, sur réservation. .

Parking du stade Jugeals-Nazareth 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : MOUSTA’CHUT: Découverte du village de Jugeals-Nazareth

L’événement MOUSTA’CHUT: Découverte du village de Jugeals-Nazareth Jugeals-Nazareth a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme