MOUSTA’CHUT: Découverte du village de Jugeals-Nazareth Jugeals-Nazareth
MOUSTA’CHUT: Découverte du village de Jugeals-Nazareth Jugeals-Nazareth lundi 6 juillet 2026.
Jugeals-Nazareth
MOUSTA’CHUT: Découverte du village de Jugeals-Nazareth
Parking du stade Jugeals-Nazareth Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Avec l’association Bien vivre à Jugeals-Nazareth, venez découvrir le village, de son histoire médiévale à son Kibboutz. La visite se termine par une petite promenade sur un sentier. Prévoyez des chaussures appropriées.
Le 6 juillet à 10h30
Le 21 août à 10h30
Rendez-vous au parking du stade (sortie du bourg direction Turenne) .Gratuit, sur réservation. .
Parking du stade Jugeals-Nazareth 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : MOUSTA’CHUT: Découverte du village de Jugeals-Nazareth
L’événement MOUSTA’CHUT: Découverte du village de Jugeals-Nazareth Jugeals-Nazareth a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme
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