Nespouls

MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls

Aéroport Brive Vallée de la Dordogne Nespouls Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Avec l’association AIRAC découvrez tous les secrets d’un mirage F1

RDV à 15H30 au hangar de l’association à proximité de l’aéroport

Gratuit .

Aéroport Brive Vallée de la Dordogne Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls

L’événement MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls Nespouls a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme