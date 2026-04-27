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MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls Nespouls

MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls Nespouls

MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls Nespouls samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Aéroport Brive Vallée de la Dordogne

Ville : 19600 Nespouls

Département : Corrèze

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Nespouls

MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls

Aéroport Brive Vallée de la Dordogne Nespouls Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Avec l’association AIRAC découvrez tous les secrets d’un mirage F1
RDV à 15H30 au hangar de l’association à proximité de l’aéroport
Gratuit   .

Aéroport Brive Vallée de la Dordogne Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 

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English : MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls

L’événement MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls Nespouls a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme