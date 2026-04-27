MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls Nespouls
MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls Nespouls samedi 4 juillet 2026.
Nespouls
MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls
Aéroport Brive Vallée de la Dordogne Nespouls Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Avec l’association AIRAC découvrez tous les secrets d’un mirage F1
RDV à 15H30 au hangar de l’association à proximité de l’aéroport
Gratuit .
Aéroport Brive Vallée de la Dordogne Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls
L’événement MOUSTA’CHUT Découverte d’un mirage F1 à Nespouls Nespouls a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme