MOUSTA’CHUT Le village de Fournet à St Cernin de Larche Saint-Cernin-de-Larche
MOUSTA’CHUT Le village de Fournet à St Cernin de Larche Saint-Cernin-de-Larche vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Cernin-de-Larche
MOUSTA’CHUT Le village de Fournet à St Cernin de Larche
Fournet Saint-Cernin-de-Larche Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-07-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14
Avec Guillaume Massoni partez à la découverte de Saint-Cernin sur le thème Où construire un village ? Des origines au mésolithique à nos jours. Découverte du patrimoine du hameau de Fournet .
Rendez-vous au lavoir de Fournet (suivre les panneaux Vierge de Fournet jusqu’au parking).
11h00
Gratuit .
Fournet Saint-Cernin-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : MOUSTA’CHUT Le village de Fournet à St Cernin de Larche
L’événement MOUSTA’CHUT Le village de Fournet à St Cernin de Larche Saint-Cernin-de-Larche a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme