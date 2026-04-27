Saint-Cernin-de-Larche

MOUSTA’CHUT Le village de Fournet à St Cernin de Larche

Fournet Saint-Cernin-de-Larche Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:00:00

fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-14

Avec Guillaume Massoni partez à la découverte de Saint-Cernin sur le thème Où construire un village ? Des origines au mésolithique à nos jours. Découverte du patrimoine du hameau de Fournet .

Rendez-vous au lavoir de Fournet (suivre les panneaux Vierge de Fournet jusqu’au parking).

11h00

Gratuit .

Fournet Saint-Cernin-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : MOUSTA’CHUT Le village de Fournet à St Cernin de Larche

L’événement MOUSTA’CHUT Le village de Fournet à St Cernin de Larche Saint-Cernin-de-Larche a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme