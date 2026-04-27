Dampniat

MOUSTA’CHUT: Visite à la découverte de Dampniat

Place de l’église Dampniat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-22

Découvrez la riche histoire du village et de son église, avec M. Beynet (conseiller municipal).

Rendez-vous à 10h, sur la place de l’église. Gratuit, sur réservation. .

Place de l’église Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : MOUSTA’CHUT: Visite à la découverte de Dampniat

L’événement MOUSTA’CHUT: Visite à la découverte de Dampniat Dampniat a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme