MOUSTA’CHUT: Visite à la découverte de Dampniat Dampniat
MOUSTA’CHUT: Visite à la découverte de Dampniat Dampniat samedi 18 juillet 2026.
Dampniat
MOUSTA’CHUT: Visite à la découverte de Dampniat
Place de l’église Dampniat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-22
Découvrez la riche histoire du village et de son église, avec M. Beynet (conseiller municipal).
Rendez-vous à 10h, sur la place de l’église. Gratuit, sur réservation. .
Place de l’église Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : MOUSTA’CHUT: Visite à la découverte de Dampniat
L’événement MOUSTA’CHUT: Visite à la découverte de Dampniat Dampniat a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme
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