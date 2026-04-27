MOUSTA’CHUT visite de Chabrignac Chabrignac
MOUSTA’CHUT visite de Chabrignac Chabrignac mardi 21 juillet 2026.
Chabrignac
MOUSTA’CHUT visite de Chabrignac
1 PLACE DE LA MAIRIE Chabrignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18
Avec M. Bouzon, conseiller municipal, découvrez l’histoire du village de Chabrignac, son église, son château et l’étonnante histoire de la dernière impératrice du Vietnam. Rendez- vous à la mairie.
Inscription au 05.55.24.08.80 .
1 PLACE DE LA MAIRIE Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : MOUSTA’CHUT visite de Chabrignac
L’événement MOUSTA’CHUT visite de Chabrignac Chabrignac a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme