Chabrignac

MOUSTA’CHUT visite de Chabrignac

1 PLACE DE LA MAIRIE Chabrignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Avec M. Bouzon, conseiller municipal, découvrez l’histoire du village de Chabrignac, son église, son château et l’étonnante histoire de la dernière impératrice du Vietnam. Rendez- vous à la mairie.

Inscription au 05.55.24.08.80 .

1 PLACE DE LA MAIRIE Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : MOUSTA’CHUT visite de Chabrignac

L’événement MOUSTA’CHUT visite de Chabrignac Chabrignac a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme