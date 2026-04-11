Haguenau

Moustiques tigres tous concernés, tous acteurs !

Grand Rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-14 18:00:00

fin : 2026-04-14 19:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Moustiques tigres tous concernés, tous acteurs ! Le connaissez-vous ? Comment éviter sa prolifération ? 80% des larves de moustiques-tigres se développent dans les jardins et balcons des particuliers les bons gestes sont le meilleur moyen de lutter contre sa prolifération !

Moustiques tigres tous concernés, tous acteurs !

Le connaissez-vous ? Comment éviter sa prolifération ?

80% des larves de moustiques-tigres se développent dans les jardins et balcons des particuliers les bons gestes sont le meilleur moyen de lutter contre sa prolifération !

Une réunion publique se tiendra le mardi 14 avril à 18h, salle de la Rôtisserie (Halle aux Houblons). Elle sera animée par le Syndicat de lutte contre le moustique du Bas-Rhin. .

Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 48

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English :

Tiger mosquitoes: all concerned, all involved! Do you know what tiger mosquitoes are? How can you prevent its proliferation? 80% of tiger mosquito larvae develop in private gardens and balconies: taking the right action is the best way to combat its proliferation!

L’événement Moustiques tigres tous concernés, tous acteurs ! Haguenau a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau