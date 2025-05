Moutain’s Thunder Festival – Nanchez, 7 juin 2025 07:00, Nanchez.

Jura

Moutain’s Thunder Festival 5 Rue Derrière Nanchez Jura

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-09

2025-06-07

Mountain’s Thuders Festival les 7, 8 et 9 juin 2025 à Nanchez Prénovel

Au programme

10 concerts live avec les meilleurs groupes de la scène Rockab’, Country, Blues et Southern Rock !

Mais également beaucoup d’animations, rodéo mécanique, Speed Carving, des concours Miss Pin Up, Autos/Motos, Mister Barbu & et la fameuse coupe Mulet !

Des expos de voitures de collection, motos, van … des shows burlesques, spectacles de pyrojonglerie, feu d’artifice, des Workshops Country, un Poker Run Autos et Motos.

Un village Western avec des stands d’artisans créateurs, des tatoueurs, un Barber shop, un espace Relooking, une loterie avec 1 moto kustom à gagner, des Goodies et autres nombreux lots !

Côté pratique un Bivouac gratuit, 7 Restaurations différentes et un Bar géant.

Venez nous rejoindre pour 3 jours de folie Old School à ne pas louper ! .

5 Rue Derrière

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté redneckorganisation39@gmail.com

