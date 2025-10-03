MOUTELET EXPOSE SES SCULPTURES Maureillas-las-Illas

MOUTELET EXPOSE SES SCULPTURES Maureillas-las-Illas vendredi 3 octobre 2025.

MOUTELET EXPOSE SES SCULPTURES

Avenue du Maréchal Joffre Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 14:30:00

fin : 2025-10-30 17:30:00

Date(s) :

2025-10-03

Le Musée du liège accueille une exposition de sculptures de Alain Moutelet.

L’artiste utilise divers matériaux pierre, bois, plaêtre et parfois mariant plusieurs matières…

Vernissage le vendredi 3 octobre 2025 à 18h30…

.

Avenue du Maréchal Joffre Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 61 27

English :

The Musée du liège is hosting an exhibition of sculptures by Alain Moutelet.

The artist uses a variety of materials: stone, wood, plaster and sometimes a combination of materials…

Opening on Friday, October 3, 2025 at 6.30pm…

German :

Das Korkmuseum beherbergt eine Ausstellung mit Skulpturen von Alain Moutelet.

Der Künstler verwendet verschiedene Materialien: Stein, Holz, Furnier und verbindet manchmal mehrere Materialien…

Vernissage am Freitag, den 3. Oktober 2025 um 18.30 Uhr…

Italiano :

Il Musée du liège ospita una mostra di sculture di Alain Moutelet.

L’artista utilizza una varietà di materiali: pietra, legno, gesso e talvolta una combinazione di materiali…

Inaugurazione venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 18.30…

Espanol :

El Museo de Lieja acoge una exposición de esculturas de Alain Moutelet.

El artista utiliza diversos materiales: piedra, madera, yeso y a veces una combinación de materiales…

Inauguración el viernes 3 de octubre de 2025 a las 18.30 h…

L’événement MOUTELET EXPOSE SES SCULPTURES Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2025-09-19 par CDT66