MOUTELET EXPOSE SES SCULPTURES Maureillas-las-Illas
Avenue du Maréchal Joffre Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 14:30:00
fin : 2025-10-30 17:30:00
Date(s) :
2025-10-03
Le Musée du liège accueille une exposition de sculptures de Alain Moutelet.
L’artiste utilise divers matériaux pierre, bois, plaêtre et parfois mariant plusieurs matières…
Vernissage le vendredi 3 octobre 2025 à 18h30…
Avenue du Maréchal Joffre Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 61 27
English :
The Musée du liège is hosting an exhibition of sculptures by Alain Moutelet.
The artist uses a variety of materials: stone, wood, plaster and sometimes a combination of materials…
Opening on Friday, October 3, 2025 at 6.30pm…
German :
Das Korkmuseum beherbergt eine Ausstellung mit Skulpturen von Alain Moutelet.
Der Künstler verwendet verschiedene Materialien: Stein, Holz, Furnier und verbindet manchmal mehrere Materialien…
Vernissage am Freitag, den 3. Oktober 2025 um 18.30 Uhr…
Italiano :
Il Musée du liège ospita una mostra di sculture di Alain Moutelet.
L’artista utilizza una varietà di materiali: pietra, legno, gesso e talvolta una combinazione di materiali…
Inaugurazione venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 18.30…
Espanol :
El Museo de Lieja acoge una exposición de esculturas de Alain Moutelet.
El artista utiliza diversos materiales: piedra, madera, yeso y a veces una combinación de materiales…
Inauguración el viernes 3 de octubre de 2025 a las 18.30 h…
L’événement MOUTELET EXPOSE SES SCULPTURES Maureillas-las-Illas a été mis à jour le 2025-09-19 par CDT66