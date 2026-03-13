Mouton Challenge au Marais de Bonnefont RNR marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour
Mouton Challenge au Marais de Bonnefont RNR marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour dimanche 19 avril 2026.
Mouton Challenge au Marais de Bonnefont
RNR marais de Bonnefont Lacoste Mayrinhac-Lentour Lot
Tarif : – – 5 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19 2026-08-05
Venez jouer en famille autour d’épreuves sur les liens entre le pâturage des moutons et les aspects
du paysage résultats sur la biodiversité, la mosaïque des paysages, les cycles de vie du mouton… Avec la présence des
moutons de Céline, et de Bob la star des moutons du causse !
Venez jouer en famille autour d’épreuves sur les liens entre le pâturage des moutons et les aspects
du paysage résultats sur la biodiversité, la mosaïque des paysages, les cycles de vie du mouton… Avec la présence des
moutons de Céline, et de Bob la star des moutons du causse !
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RNR marais de Bonnefont Lacoste Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 47 52 68 38
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English :
Come and play with your family around tests on the links between sheep grazing and aspects
of the landscape: results on biodiversity, landscape mosaics, sheep life cycles? With the presence of
Céline’s sheep, and Bob the star of the causse sheep!
L’événement Mouton Challenge au Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne