Mouton Challenge au Marais de Bonnefont RNR marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour

Mouton Challenge au Marais de Bonnefont

RNR marais de Bonnefont Lacoste Mayrinhac-Lentour Lot

Tarif : – – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-08-05

Venez jouer en famille autour d’épreuves sur les liens entre le pâturage des moutons et les aspects

du paysage résultats sur la biodiversité, la mosaïque des paysages, les cycles de vie du mouton… Avec la présence des

moutons de Céline, et de Bob la star des moutons du causse !

Venez jouer en famille autour d’épreuves sur les liens entre le pâturage des moutons et les aspects

du paysage résultats sur la biodiversité, la mosaïque des paysages, les cycles de vie du mouton… Avec la présence des

moutons de Céline, et de Bob la star des moutons du causse !

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RNR marais de Bonnefont Lacoste Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 47 52 68 38

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English :

Come and play with your family around tests on the links between sheep grazing and aspects

of the landscape: results on biodiversity, landscape mosaics, sheep life cycles? With the presence of

Céline’s sheep, and Bob the star of the causse sheep!

L’événement Mouton Challenge au Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne