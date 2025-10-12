Mouton Mouton Buzancy

Mouton Mouton

Rue du Mahomet Buzancy Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-17

Il rêvait d’aventures, de frissons, de crocs et de nuits de pleine lune. Alors, un jour, un blanc mouton décida de devenir… un loup. Mais enfiler le costume du prédateur n’est pas sans conséquences on finit parfois par croquer plus que prévu, trahir une amitié, ou réveiller des instincts qu’on ne comprend pas.Entre poésie et humour, ce spectacle sans âge et presque sans paroles interroge ce qu’on est, ce qu’on rêve d’être, et ce qu’on risque à trop vouloir changer de peau.Durée 0h40Dès 5 ansPour les publics de Vouziers, et pour la représentation du mercredi, une navette gratuite sera mise en place pour se rendre à Buzancy. Départ à 17h de la Place Carnot.

.

Rue du Mahomet Buzancy 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

English :

He dreamed of adventures, thrills, fangs and moonlit nights. So, one day, a white sheep decided to become? a wolf. But donning the suit of predator is not without consequences: we sometimes end up biting off more than we bargained for, betraying a friendship, or awakening instincts we don’t understand.Between poetry and humor, this ageless and almost wordless show questions what we are, what we dream of being, and what we risk by trying too hard to change our skin.Running time: 0h40From 5 years of ageFor Vouziers audiences, and for the Wednesday performance, a free shuttle service will be available to Buzancy. Departure at 5pm from Place Carnot.

German :

Es träumte von Abenteuern, Nervenkitzel, Reißzähnen und Vollmondnächten. Eines Tages beschloss ein weißes Schaf, ein Wolf zu werden. Zwischen Poesie und Humor stellt dieses alterslose und fast wortlose Stück die Frage, wer wir sind, wovon wir träumen und was wir riskieren, wenn wir zu sehr unsere Haut wechseln wollen.Dauer: 0h40Ab 5 JahrenFür die Zuschauer aus Vouziers und für die Vorstellung am Mittwoch wird ein kostenloser Pendelbus nach Buzancy eingerichtet. Abfahrt um 17 Uhr vom Place Carnot.

Italiano :

Sognava avventure, emozioni, zanne e notti di luna piena. Così un giorno una pecora bianca decise di diventare un lupo. Tra poesia e umorismo, questo spettacolo senza età, quasi senza parole, pone domande su chi siamo, su chi sogniamo di essere e su cosa rischiamo cercando di cambiare pelle.Durata: 0h40Da 5 anniPer il pubblico di Vouziers, e per lo spettacolo del mercoledì, è previsto un bus navetta gratuito per Buzancy. Partenza alle 17.00 da Place Carnot.

Espanol :

Soñaba con aventuras, emociones, colmillos y noches de luna llena. Así que un día, una oveja blanca decidió convertirse… en lobo. Pero ponerse el traje de depredador no está exento de consecuencias: a veces se acaba mordiendo más de lo que se esperaba, se traiciona una amistad o se despiertan instintos que no se comprenden.Entre poesía y humor, este espectáculo sin edad y casi sin palabras plantea preguntas sobre quiénes somos, quiénes soñamos ser y a qué nos arriesgamos si nos esforzamos demasiado por cambiar de piel.Duración: 0h40A partir de 5 añosPara el público de Vouziers, y para la representación del miércoles, habrá un autobús lanzadera gratuito hasta Buzancy. Salida a las 17.00 h de la plaza Carnot.

L’événement Mouton Mouton Buzancy a été mis à jour le 2025-10-13 par Ardennes Tourisme