Mouton Mouton Nouzonville

Mouton Mouton

Pôle culturel 6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

16 octobre 2025

fin : 2025-10-17

2025-10-16

Poussé par l'ambition et le goût de l'aventure un mouton décide d'endosser le costume du loup ! Bêêêê…… euh non ! Aaououououououhhh !!!Aventures et mésaventures d'un mouton qui voulait devenir le loup comment il mangea une amie d'enfance, comment il poussa son meilleur ami à se faire chasseur… Enfin bref une histoire où tout est possible, la preuve ! Une mise en scène où marionnettes sacs et petits objets vivent, dialoguent, s'animent sur une table tantôt pré tantôt forêt…"Mouton-Mouton" est la rencontre entre deux univers qui nous sont chers l'univers cartoon avec ses bruitages vifs et imagés et l'univers du conte avec ses mots qui ouvrent la porte de l'imaginaire…

English:

Driven by ambition and a taste for adventure, a sheep decides to don the costume of a wolf! But no! Adventures and misadventures of a sheep who wanted to become a wolf: how he ate a childhood friend, how he pushed his best friend to become a hunter… In short, a story where anything is possible. In short, a story where anything is possible! Mouton-Mouton? is an encounter between two universes that are dear to us: the cartoon universe, with its lively, imaginative sound effects, and the storytelling universe, with its words that open the door to the imaginary…

German:

Ein Schaf, das von Ehrgeiz und Abenteuerlust getrieben wird, beschließt, in das Kostüm des Wolfs zu schlüpfen Bêêê?? äh nein! Aaouououououhhh!!! Abenteuer und Missgeschicke eines Schafes, das zum Wolf werden wollte: Wie es eine Freundin aus Kindertagen verspeiste, wie es seinen besten Freund dazu brachte, Jäger zu werden…. Kurz gesagt, eine Geschichte, in der alles möglich ist, der Beweis! Eine Inszenierung, in der Handpuppen und kleine Gegenstände auf einem Tisch, der mal Wiese, mal Wald ist, leben, miteinander sprechen und zum Leben erweckt werden… Mouton-Mouton ist die Begegnung zweier Welten, die uns lieb und teuer sind: die Welt der Cartoons mit ihren lebhaften und bildhaften Geräuschen und die Welt der Märchen mit ihren Worten, die die Tür zur Fantasie öffnen…

Italiano:

Spinta dall'ambizione e dal gusto dell'avventura, una pecora decide di travestirsi da lupo! Ebbene, no! Le avventure e le disavventure di una pecora che voleva diventare un lupo: come ha mangiato un amico d'infanzia, come ha spinto il suo migliore amico a diventare un cacciatore… Insomma, una storia dove tutto è possibile. Insomma, una storia in cui tutto è possibile, e la prova è nel budino! Mouton-Mouton? è l'incontro di due mondi che ci stanno a cuore: quello dei cartoni animati, con i loro effetti sonori vivaci e fantasiosi, e quello della narrazione, con le sue parole che aprono le porte all'immaginazione…

Espanol:

Impulsada por la ambición y el gusto por la aventura, ¡una oveja decide disfrazarse de lobo! ¡Pues no! Las aventuras y desventuras de una oveja que quería convertirse en lobo: cómo se comió a un amigo de la infancia, cómo empujó a su mejor amigo a convertirse en cazador… En definitiva, una historia donde todo es posible. En resumen, una historia en la que todo es posible, ¡y la prueba está en el pudín! Mouton-Mouton? es el encuentro de dos mundos muy cercanos: el de los dibujos animados, con sus animados e imaginativos efectos de sonido, y el de los cuentos, con sus palabras que abren la puerta a la imaginación…

