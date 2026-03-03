MOUV UP IN LODÈVE FÊTE DES MOBILITÉS DOUCES

Parc Municipal Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Un après-midi 100% fun et convivial dédié aux mobilités actives

Rendez-vous le samedi 4 Avril pour un après-midi 100% fun et convivial dédié aux mobilités actives. Venez tester, découvrir, échanger et surtout vous amuser !

Ne rentrez pas chez vous après le marché du samedi, rejoignez-nous au Parc municipal ! De 14h à 19h

Covoiturage avec Picholines https://www.picholines.fr/covoitura…/164/Mouv-up-In-lodeve .

Parc Municipal Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 50 centre.socioculturel@lodeve.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 100% fun and friendly afternoon dedicated to active mobility

L’événement MOUV UP IN LODÈVE FÊTE DES MOBILITÉS DOUCES Lodève a été mis à jour le 2026-02-28 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC