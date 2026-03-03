MOUV UP IN LODÈVE FÊTE DES MOBILITÉS DOUCES Lodève
2026-04-04
2026-04-04
2026-04-04
Un après-midi 100% fun et convivial dédié aux mobilités actives
Rendez-vous le samedi 4 Avril pour un après-midi 100% fun et convivial dédié aux mobilités actives. Venez tester, découvrir, échanger et surtout vous amuser !
Ne rentrez pas chez vous après le marché du samedi, rejoignez-nous au Parc municipal ! De 14h à 19h
Covoiturage avec Picholines https://www.picholines.fr/covoitura…/164/Mouv-up-In-lodeve .
Parc Municipal Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 50 centre.socioculturel@lodeve.com
English :
A 100% fun and friendly afternoon dedicated to active mobility
