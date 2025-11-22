Mouv’ember Les olympiades solidaires de Troyes Troyes
RDV au Best Western Hôtel de La Poste Troyes Aube
Partenariat entre Ophélie Coaching et les Hotels Mercure, Ibis, Ibis Styles, Best Western, CGR Cinema, Hippopotamus et Spa Nuxe de Troyes.
Venez bouger, rire et relever des défis en équipe à travers un circuit de plusieurs activités réparties dans les établissements partenaires
> Jeux d’olympiades et défis sportifs
> Escape Game
> Chasse au trésor en plein air
> Cours de Pound ou trampoline au cinéma
> Et plein d’autres surprises animées par Ophélie Coaching et son équipe !
Chaque participant passera par différents lieux emblématiques de la ville — une façon originale de (re)découvrir Troyes en mouvement !
À gagner lors du tirage au sort
> un cours collectif avec Ophélie Coaching
> Un brunch pour 2 au Mercure
> Petit-déjeuner & spa au Best Western pour 2 personnes
> Un soin duo 30 min au Spa Nuxe Troyes
> Un dîner pour 2 à l’Hippopotamus (hors boissons)
> Des places de cinéma ! (10)
Places limitées à 50 participants !
L’intégralité des fonds sera reversée à l’association Movember, pour soutenir la santé masculine.
Un moment fun, sportif et solidaire à partager entre amis, collègues ou en famille !
Rejoignez-nous pour faire bouger Troyes et soutenir une belle cause MOUV’EMBER .
RDV au Best Western Hôtel de La Poste Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 03 45 57 66 ophélie.piaget@orange.fr
