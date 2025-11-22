Mouv’ember Les olympiades solidaires de Troyes Troyes

Mouv’ember Les olympiades solidaires de Troyes

RDV au Best Western Hôtel de La Poste Troyes

Début : 2025-11-22 09:45:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Partenariat entre Ophélie Coaching et les Hotels Mercure, Ibis, Ibis Styles, Best Western, CGR Cinema, Hippopotamus et Spa Nuxe de Troyes.



Venez bouger, rire et relever des défis en équipe à travers un circuit de plusieurs activités réparties dans les établissements partenaires

> Jeux d’olympiades et défis sportifs

> Escape Game

> Chasse au trésor en plein air

> Cours de Pound ou trampoline au cinéma

> Et plein d’autres surprises animées par Ophélie Coaching et son équipe !



Chaque participant passera par différents lieux emblématiques de la ville — une façon originale de (re)découvrir Troyes en mouvement !



À gagner lors du tirage au sort

> un cours collectif avec Ophélie Coaching

> Un brunch pour 2 au Mercure

> Petit-déjeuner & spa au Best Western pour 2 personnes

> Un soin duo 30 min au Spa Nuxe Troyes

> Un dîner pour 2 à l’Hippopotamus (hors boissons)

> Des places de cinéma ! (10)



Places limitées à 50 participants !

L’intégralité des fonds sera reversée à l’association Movember, pour soutenir la santé masculine.



Un moment fun, sportif et solidaire à partager entre amis, collègues ou en famille !

Rejoignez-nous pour faire bouger Troyes et soutenir une belle cause MOUV’EMBER .

RDV au Best Western Hôtel de La Poste Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 03 45 57 66 ophélie.piaget@orange.fr

