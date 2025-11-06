Mouvement #2 – Une expo photo par Vagabond Art Club Club du Jeu de Paume Paris-Étoile Paris

Vagabond Art Club présente du 6 au 29 novembre, l’exposition photographique coçllective Mouvement N°2 dans les espaces du Club du Jeu de Paume Paris-Etoile, un lieu confidentiel et emblématique. Réservé à ses membres depuis plus d’un siècle, le Club ouvrira ses portes au public pour cette 2ème édition, dédiée à la photographie.

Les artistes

Letizia LE FUR / Wai Ming LUNG / Ali MAHDAVI / ORLAN / FX PELISSIER / Stéfanie RENOMA

Le concept de l’exposition Mouvement #2

Le mouvement est souffle vital : puissant et fragile à la fois. Chaque geste engage une mécanique complexe, mue par la volonté : muscles, tendons, souffle, équilibre. La photographie est la révélatrice de ce ballet qui échappe à l’oeil nu. En figeant l’instant, elle l’offre au regard : impudique, sublimé, sculptural. Mouvement N°2 se déploie comme une partition ouverte, où chaque artiste, tel un soliste, compose sa propre variation.

Vagabond Art Club est né de la rencontre de Wai Ming Lung, artiste plasticien né à Hong Kong, aujourd’hui installé à Paris, et de Damien Brachet, art advisor. Ces deux partenaires développent depuis 2022 ce concept itinérant baptisé Vagabond, une plateforme de développement culturel pensé pour les artistes, par des artistes.

Club du Jeu de Paume Paris-Etoile

Cet espace exceptionnel est l’un des plus précieux joyaux du patrimoine sportif de la capitale. Depuis sa création en 1908, le club s’est attaché à conserver le style hors du temps de ce haut-lieu parisien, au léger et délicieux accent britannique, en conservant en grande partie le mobilier d’époque.Cachées derrière la façade typiquement haussmannienne, les deux salles « cathédrale » du club se découvrent au deuxième étage de l’édifice.

Photo Wall de Gilles Petipas

Le photographe de la nuit, de la musique et de la danse, présentera également pendant la période un mur coloré composé d’une sélection d’une vingtaine de clichés pris sur le vif, illustrant des corps en mouvement lors d’événements emblématiques de la French touch.

Vagabond Art Club s’installe au Club du Jeu de Paume Paris-Etoile pour une deuxième édition, avec une exposition photographique, à l’occasion de Paris Photo.

Du jeudi 06 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit

info@vagabondart.club

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T20:00:00+01:00

Club du Jeu de Paume Paris-Étoile 74 ter rue Lauriston 75016 Paris

https://www.vagabondart.club info@vagabondart.club