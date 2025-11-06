Mouvement et matière Joué-lès-Tours

5 artistes, un sculpteur, 2 peintres et 2 céramistes, jouent avec la spontanéité du geste et des mouvements, créent intuitivement, peignent la terre comme une toile et redonnent vie aux objets.

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr

English :

5 artists one sculptor, 2 painters and 2 ceramists play with the spontaneity of gesture and movement, create intuitively, paint clay like a canvas and bring objects back to life.

German :

5 Künstler, ein Bildhauer, 2 Maler und 2 Keramiker, spielen mit der Spontaneität von Gesten und Bewegungen, kreieren intuitiv, bemalen die Erde wie eine Leinwand und erwecken Objekte zu neuem Leben.

Italiano :

5 artisti uno scultore, 2 pittori e 2 ceramisti giocano con la spontaneità del gesto e del movimento, creando intuitivamente, dipingendo l’argilla come una tela e riportando in vita gli oggetti.

Espanol :

5 artistas -un escultor, 2 pintores y 2 ceramistas- juegan con la espontaneidad del gesto y el movimiento, creando intuitivamente, pintando la arcilla como un lienzo y devolviendo la vida a los objetos.

