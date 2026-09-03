Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

Mouvement(s) – 27ème édition du festival de cuivres

34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – 8.2 EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 16:00:00

fin : 2027-01-17 01:15:00

Date(s) :

2027-01-17

Quand les cuivres rencontrent la danse ! Le Local Brass Quintet vous invite à un voyage musical de Tchaïkovski à Ravel, entre élégance, énergie et virtuosité. Un programme festif et raffiné où les cuivres se mettent à danser… Un concert à ne pas manquer !

Quand les cuivres rencontrent la danse ! Le Local Brass Quintet vous invite à un voyage musical de Tchaïkovski à Ravel, entre élégance, énergie et virtuosité. Un programme festif et raffiné où les cuivres se mettent à danser… Un concert à ne pas manquer ! .

34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 83

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English :

When brass meets dance! The Local Brass Quintet invites you on a musical journey from Tchaikovsky to Ravel, blending elegance, energy, and virtuosity. A festive and sophisticated program where the brass instruments take to the dance floor… A concert not to be missed!

L’événement Mouvement(s) – 27ème édition du festival de cuivres Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37