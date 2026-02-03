Mouvements et méditation le 07 mars -14h30 à 16h30 Casa Bella Charroux

Mouvements et méditation le 07 mars -14h30 à 16h30

Casa Bella 7 Grande Rue Charroux Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-21

Mettre du mouvement pour pouvoir se poser et s’écouter.

.

Casa Bella 7 Grande Rue Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 45 90 43 marieclaireraphanel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get moving so you can sit back and listen.

L’événement Mouvements et méditation le 07 mars -14h30 à 16h30 Charroux a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule