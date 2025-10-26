Mouvements et territoire , atelier d’écriture poétique et dansée Villa Les Roses Les Grandes Fenêtres Excideuil

Mouvements et territoire , atelier d’écriture poétique et dansée Villa Les Roses Les Grandes Fenêtres Excideuil dimanche 26 octobre 2025.

Mouvements et territoire , atelier d’écriture poétique et dansée

Villa Les Roses Les Grandes Fenêtres 8-10 Rue Jean Chavoix Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Pour nourrir l’écriture de son film documentaire, la réalisatrice Florence Peyrard souhaite lors de cet atelier collecter les gestes simples et quotidiens qui nous racontent et nous dévoilent.

Dès 14 ans Atelier inclusif Aucune expérience en danse requise !

Sur inscription.

Pour nourrir l’écriture de son film documentaire, la réalisatrice Florence Peyrard souhaite lors de cet atelier collecter les gestes simples et quotidiens qui nous racontent et nous dévoilent.

Dès 14 ans Atelier inclusif Aucune expérience en danse requise !

Sur inscription. .

Villa Les Roses Les Grandes Fenêtres 8-10 Rue Jean Chavoix Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 20 contact@lesgrandesfenetres.fr

English : Mouvements et territoire , atelier d’écriture poétique et dansée

To fuel the writing of her documentary film, director Florence Peyrard wants to use this workshop to collect the simple, everyday gestures that tell and reveal our stories.

Ages 14 and up Inclusive workshop No dance experience required!

Registration required.

German : Mouvements et territoire , atelier d’écriture poétique et dansée

Um die Arbeit an ihrem Dokumentarfilm zu unterstützen, möchte die Regisseurin Florence Peyrard in diesem Workshop einfache und alltägliche Gesten sammeln, die von uns erzählen und uns enthüllen.

Ab 14 Jahren Inklusiver Workshop Keine Tanzerfahrung erforderlich!

Nach Anmeldung.

Italiano :

Per alimentare la scrittura del suo film documentario, la regista Florence Peyrard vuole utilizzare questo laboratorio per raccogliere i gesti semplici e quotidiani che raccontano e rivelano le nostre storie.

A partire dai 14 anni Laboratorio inclusivo Non è richiesta alcuna esperienza di danza!

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Mouvements et territoire , atelier d’écriture poétique et dansée

Para alimentar la escritura de su película documental, la directora Florence Peyrard quiere utilizar este taller para recoger los gestos sencillos y cotidianos que cuentan y revelan nuestras historias.

A partir de 14 años Taller inclusivo ¡No se requiere experiencia en danza!

Inscripción obligatoria.

L’événement Mouvements et territoire , atelier d’écriture poétique et dansée Excideuil a été mis à jour le 2025-10-04 par Groupe CDT 24