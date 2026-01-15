MOUV’N’BRASS Savigné-l’Évêque

MOUV’N’BRASS

Allée Louis Guy Savigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

De leurs voyages interstellaires, Mouv’N’Brass a ramené l’essence du groove, cette vibration irrésistible qui fait bouger tous les corps. Dans un spectacle immersif à 360°, chorégraphies inspirées du hip-hop et compositions électro-funk s’entrechoquent, entre beats puissants, harmonies fines et solos stratosphériques.

Billets disponibles sur place le soir du spectacle et en prévente à la mairie de Savigné-l’Évêque à partir du 19 janvier. .

Allée Louis Guy Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire

English :

