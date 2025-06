MOUZON DE TERRE ET DE FEU – Rue fleur de lys Mouzon 15 juin 2025 07:00

MOUZON DE TERRE ET DE FEU Rue fleur de lys Halle de la halte fluviale Mouzon Ardennes

Mouzon, labellisée Petite Cités de Caractère, propose une journée pour mettre à l’honneur l’artisanat ! Sous l’égide de la Chambre des Métiers d’art, la ville organise un rassemblement de plusieurs corps de métiers représentés par une vingtaine d’artisans inscrits potiers, travail du fer, céramiste, tourneurs sur bois, vanniers, vitrailliste… Ventes et démonstrations.L’événement se tiendra au marché paysan, derrière la mairie, de 10 h à 18 heures. Gratuit. Petites restauration sur place auprès du Food truck La Fringale du port.

English :

Mouzon, which has been awarded the « Petite Cités de Caractère » (Small Towns of Character) label, is holding a day-long event to showcase its crafts! Under the aegis of the Chambre des Métiers d?art, the town is organizing a gathering of several trades represented by some twenty registered artisans: potters, ironworkers, ceramists, wood turners, basket makers, stained glass artists, etc. Sales and demonstrations The event will take place at the farmers? market, behind the town hall, from 10 am to 6 pm. Free admission. Light refreshments available from La Fringale du port food truck.

German :

Mouzon, das mit dem Label Petite Cités de Caractère » (Kleine Städte mit Charakter) ausgezeichnet wurde, bietet einen Tag an, um das Handwerk zu ehren! Unter der Schirmherrschaft der Kunsthandwerkskammer organisiert die Stadt eine Zusammenkunft mehrerer Handwerksberufe, die von rund 20 angemeldeten Handwerkern vertreten werden: Töpfer, Eisenverarbeiter, Keramiker, Holzdrechsler, Korbflechter, Glasmaler? Die Veranstaltung findet von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Bauernmarkt hinter dem Rathaus statt. Der Eintritt ist frei. Der Foodtruck La Fringale du Port bietet kleine Snacks an.

Italiano :

Mouzon, che ha ottenuto il marchio Petite Cités de Caractère (Piccole città di carattere), organizza una giornata per celebrare il suo artigianato! Sotto l’egida della Chambre des Métiers d’art, la città organizza un raduno di diversi mestieri rappresentati da una ventina di artigiani iscritti: vasai, ferraioli, ceramisti, tornitori, cestai, artisti del vetro colorato, ecc L’evento si terrà presso il mercato contadino, dietro il municipio, dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso libero. Rinfresco leggero disponibile presso il food truck La Fringale du Port.

Espanol :

Mouzón, pequeña ciudad con carácter, organiza una jornada para celebrar su artesanía Bajo los auspicios de la Chambre des Métiers d’art, la ciudad organiza un encuentro de varios oficios representados por una veintena de artesanos inscritos: alfareros, herreros, ceramistas, torneros, cesteros, vidrieros, etc. Ventas y demostraciones La manifestación tendrá lugar en el mercado agrícola, detrás del ayuntamiento, de 10.00 a 18.00 horas. Entrada gratuita. El camión de comida La Fringale du port ofrecerá un refrigerio.

