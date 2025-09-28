Move & Sea au Nessay ! Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer
Le Nessay Boulevard du Béchey Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Nouvelle session !
L’énergie du sport rencontre la quiétude du bord de mer dans le cadre unique du Château du Nessay.
Programme du dimanche 28 septembre
– 9 h Yoga Ashtanga
– 10 h pilates
– 16 h pilates
– 17 h Yoga Ashtanga
Chaque séance dure 50 minutes.
Massages thaï disponibles créneaux de 12 h à 16 h.
Les séances se déroulent au bureau du port. .
Le Nessay Boulevard du Béchey Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 21 02 10
