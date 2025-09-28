Move & Sea au Nessay ! Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer

Move & Sea au Nessay ! Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer dimanche 28 septembre 2025.

Move & Sea au Nessay !

Le Nessay Boulevard du Béchey Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Nouvelle session !

L’énergie du sport rencontre la quiétude du bord de mer dans le cadre unique du Château du Nessay.

Programme du dimanche 28 septembre

– 9 h Yoga Ashtanga

– 10 h pilates

– 16 h pilates

– 17 h Yoga Ashtanga

Chaque séance dure 50 minutes.

Massages thaï disponibles créneaux de 12 h à 16 h.

Les séances se déroulent au bureau du port. .

Le Nessay Boulevard du Béchey Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 21 02 10

L’événement Move & Sea au Nessay ! Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme