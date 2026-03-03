Move Your Campus SUAPS Limoges

Move Your Campus

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

A l’occasion du Festival Campus Créatifs, venez découvrir des spectacles de danse dans un cadre inédit le SUAPS. Vous pourrez vous familiariser avec plusieurs styles; street dance, modern jazz et zumba en présence de l’artiste Elisa Grellaud.

Ce nouvel événement a pour ambition de valoriser la richesse, la diversité et la créativité des pratiques dansées au sein de l’université. Contemporain, modern jazz, danses urbaines, danses du monde, créations hybrides, danses néo-trad folk… toutes les

esthétiques ont leur place sur scène.

Informations complémentaires auprès du service culturel de l’Université. .

SUAPS 185, Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53 serviceculturel@unilim.fr

