Move Your Campus

Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

A l’occasion du Festival Campus créatifs, toutes les équipes du SUAPS et de STAPS se donnent afin de réaliser un grand flash mob pour réunir les étudiants inscrits dans chaque formation participante, sous la houlette de la la chorégraphe Charlotte Brandy. Un moment collectif, visible par tous, pour faire vibrer la ville au rythme de la créativité étudiante.

Ce nouvel événement a pour ambition de valoriser la richesse, la diversité et la créativité des pratiques dansées au sein de l’université. Contemporain, modern jazz, danses urbaines, danses du monde, créations hybrides, danses néo-trad folk… toutes les

esthétiques ont leur place sur scène.

Informations complémentaires auprès du service culturel de l’Université. .

Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53 serviceculturel@unilim.fr

English : Move Your Campus

L’événement Move Your Campus Limoges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole