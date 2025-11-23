Movember 2025 Course et marche solidaire à Pauillac

Esplanade La Fayette Pauillac Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Les Amis des Quais de Pauillac organisent une course libre de 10km et une marche libre de 8km, dans le cadre de Movember (novembre bleu pour la lutte contre les cancers masculins). Le parcours est tracé mais non fermé.

Le port d’une moustache serait un plus !

Café au départ et rafraichissement à l’arrivée seront offerts.

Don minimum 2€. L’ensemble de la recette sera reversé à l’association Movember.

Départ de l’Esplanade La Fayette. .

Esplanade La Fayette Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 76 11 92 amisdesquaisdepauillac@gmail.com

English : Movember 2025 Course et marche solidaire à Pauillac

German : Movember 2025 Course et marche solidaire à Pauillac

Italiano :

Espanol : Movember 2025 Course et marche solidaire à Pauillac

L’événement Movember 2025 Course et marche solidaire à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Médoc-Vignoble