Movember 2025 Course et marche solidaire à Pauillac Pauillac

Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Les Amis des Quais de Pauillac organisent une course libre de 10km et une marche libre de 8km, dans le cadre de Movember (novembre bleu pour la lutte contre les cancers masculins). Le parcours est tracé mais non fermé.
Le port d’une moustache serait un plus !
Café au départ et rafraichissement à l’arrivée seront offerts.
Don minimum 2€. L’ensemble de la recette sera reversé à l’association Movember.
Départ de l’Esplanade La Fayette. .
Esplanade La Fayette Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 76 11 92 amisdesquaisdepauillac@gmail.com
