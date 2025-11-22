Movember à la piscine AulnéO

Piscine AulnéO Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La piscine AulnéO à Châteauneuf-du-Faou, participe au Movember le 22 novembre!

Inscription sur aulneo@haute-cornouaille.bzh

> 02.98.81.71.61

> Le samedi 22/11, la piscine communautaire AulnéO reverse l’intégralité des entrées à la lutte contre le cancer de la prostate, dans le cadre de Movember.

Une bonne raison de venir te détendre tout en soutenant la recherche !

> Horaires d’accès au bassin 11h00 12h15 et 13h30 18h30

Infos au 02 98 81 71 61 ou par mail aulneo@haute-cornouaille.bzh Voir moins .

Piscine AulnéO Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 71 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Movember à la piscine AulnéO Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-11-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou