Movember à la piscine AulnéO Châteauneuf-du-Faou

Piscine AulnéO Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
La piscine AulnéO à Châteauneuf-du-Faou, participe au Movember le 22 novembre!
Inscription sur aulneo@haute-cornouaille.bzh
> 02.98.81.71.61
> Le samedi 22/11, la piscine communautaire AulnéO reverse l’intégralité des entrées à la lutte contre le cancer de la prostate, dans le cadre de Movember.
Une bonne raison de venir te détendre tout en soutenant la recherche !
> Horaires d’accès au bassin 11h00 12h15 et 13h30 18h30
Infos au 02 98 81 71 61 ou par mail aulneo@haute-cornouaille.bzh Voir moins .
Piscine AulnéO Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 71 61
