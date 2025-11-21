Movember au judo Crépy-en-Valois
Movember au judo Crépy-en-Valois vendredi 21 novembre 2025.
Movember au judo
Rue Marie Rotsen Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 21:30:00
Date(s) :
2025-11-21
A l’occasion de Movember, le club de Judo de Crépy-en-Valois vous offre un cours d’initiation
Symbole de l’engagement pour la santé masculine.
Initiation gratuite ouverte à tous les hommes
Et si vous vous laissiez pousser la moustache ?
vendredi 21 novembre
20 h à 21 h 30
Maison des arts martiaux et des sports de combat rue Marie Rotsen
Bruno 07.75.85.17.47.
Rue Marie Rotsen Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 7 75 85 17 47
English :
To mark Movember, the Crépy-en-Valois Judo Club is offering you an introductory course?
A symbol of our commitment to men’s health.
Free initiation open to all men?
How about growing a moustache?
? Friday November 21
? 8 pm to 9:30 pm
? House of martial arts and combat sports rue Marie Rotsen
? Bruno 07.75.85.17.47.
German :
Anlässlich des Movembers bietet Ihnen der Judoclub Crépy-en-Valois einen Einführungskurs an?
Symbol für das Engagement für die Männergesundheit.
Die kostenlose Einführung steht allen Männern offen ?
Wie wäre es, wenn Sie sich einen Schnurrbart wachsen lassen?
? Freitag, 21. November
? 20 Uhr bis 21.30 Uhr
? Haus der Kampfkünste und des Kampfsports rue Marie Rotsen
? Bruno 07.75.85.17.47.
Italiano :
In occasione di Movember, il Judo Club Crépy-en-Valois vi propone un corso introduttivo?
Un simbolo del nostro impegno per la salute degli uomini.
Questa iniziazione gratuita è aperta a tutti gli uomini?
Perché non farsi crescere i baffi?
venerdì 21 novembre
dalle 20.00 alle 21.30
? Casa delle arti marziali e degli sport da combattimento rue Marie Rotsen
? Bruno 07.75.85.17.47.
Espanol :
Con motivo de Movember, el Judo Club Crépy-en-Valois le ofrece un curso de iniciación?
Un símbolo de nuestro compromiso con la salud masculina.
Iniciación gratuita abierta a todos los hombres ?
¿Por qué no dejarse bigote?
viernes 21 de noviembre
de 20:00 a 21:30
? Casa de artes marciales y deportes de combate rue Marie Rotsen
? Bruno 07.75.85.17.47.
L’événement Movember au judo Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Pays de Valois