Movember au judo Crépy-en-Valois

Movember au judo

Rue Marie Rotsen Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

Date(s) :

2025-11-21

A l’occasion de Movember, le club de Judo de Crépy-en-Valois vous offre un cours d’initiation

Symbole de l’engagement pour la santé masculine.

Initiation gratuite ouverte à tous les hommes

Et si vous vous laissiez pousser la moustache ?

vendredi 21 novembre

20 h à 21 h 30

Maison des arts martiaux et des sports de combat rue Marie Rotsen

Bruno 07.75.85.17.47.

Rue Marie Rotsen Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 7 75 85 17 47

English :

To mark Movember, the Crépy-en-Valois Judo Club is offering you an introductory course?

A symbol of our commitment to men’s health.

Free initiation open to all men?

How about growing a moustache?

? Friday November 21

? 8 pm to 9:30 pm

? House of martial arts and combat sports rue Marie Rotsen

? Bruno 07.75.85.17.47.

German :

Anlässlich des Movembers bietet Ihnen der Judoclub Crépy-en-Valois einen Einführungskurs an?

Symbol für das Engagement für die Männergesundheit.

Die kostenlose Einführung steht allen Männern offen ?

Wie wäre es, wenn Sie sich einen Schnurrbart wachsen lassen?

? Freitag, 21. November

? 20 Uhr bis 21.30 Uhr

? Haus der Kampfkünste und des Kampfsports rue Marie Rotsen

? Bruno 07.75.85.17.47.

Italiano :

In occasione di Movember, il Judo Club Crépy-en-Valois vi propone un corso introduttivo?

Un simbolo del nostro impegno per la salute degli uomini.

Questa iniziazione gratuita è aperta a tutti gli uomini?

Perché non farsi crescere i baffi?

venerdì 21 novembre

dalle 20.00 alle 21.30

? Casa delle arti marziali e degli sport da combattimento rue Marie Rotsen

? Bruno 07.75.85.17.47.

Espanol :

Con motivo de Movember, el Judo Club Crépy-en-Valois le ofrece un curso de iniciación?

Un símbolo de nuestro compromiso con la salud masculina.

Iniciación gratuita abierta a todos los hombres ?

¿Por qué no dejarse bigote?

viernes 21 de noviembre

de 20:00 a 21:30

? Casa de artes marciales y deportes de combate rue Marie Rotsen

? Bruno 07.75.85.17.47.

