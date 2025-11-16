Movember Centre Hospitalier de Brioude Brioude
Movember Centre Hospitalier de Brioude Brioude dimanche 16 novembre 2025.
Movember
Centre Hospitalier de Brioude 2 Rue Michel de l’Hospital Brioude Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
RDV dimanche 16 novembre 2025 pour une marche ou course solidaire au profit de la sensibilisation au dépistage du cancer de la prostate et d’autres maladies masculines
.
Centre Hospitalier de Brioude 2 Rue Michel de l’Hospital Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 99 99
English :
Join us on Sunday, November 16, 2025 for a walk or run to raise awareness of prostate cancer and other male diseases
German :
RDV Sonntag, 16. November 2025 für einen Solidaritätsmarsch oder -lauf zugunsten der Sensibilisierung für die Früherkennung von Prostatakrebs und anderen Männerkrankheiten
Italiano :
Unitevi a noi domenica 16 novembre 2025 per una camminata o una corsa di sensibilizzazione sullo screening del cancro alla prostata e su altre malattie maschili
Espanol :
Únase a nosotros el domingo 16 de noviembre de 2025 en una marcha o carrera para concienciar sobre la detección del cáncer de próstata y otras enfermedades masculinas
L’événement Movember Brioude a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne