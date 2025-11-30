MOVEMBER BY PSS Perros-Guirec

MOVEMBER BY PSS

30 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d'Armor

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

MOVEMBER 2025 by PSS

11e édition Toujours plus de moustaches, de sport et de solidarité !

Comme chaque année, PSS s’engage aux côtés du mouvement Movember pour soutenir la recherche contre les maladies masculines. Et cette fois encore, on vous prépare un événement sportif, familial, festif, ouvert à tous à ne pas manquer avec le soutien de nombreux commerçants et associations.

Au programme

– Marche sur le sentier des douaniers.

– Run encadré de 10 ou 14 km.

– Sortie vélo encadrée.

– Tirage au sort élection des plus belles moustaches.

– Moustache Drink offert par nos partenaires vin chaud, bières, cidre, jus détox, boissons chaudes, crêpes et gâteaux bretons pour un moment convivial et gourmand.

Rendez-vous à 9h00

Départ à 9h30

Moustache Drink à partir de 11h30

Participation

– Don libre à partir de 5€

– T-shirt collector de l’édition 15€ (en pré-commande tout le mois de novembre)

Dress code LA MOUSTACHE évidemment la vraie, dessinée ou paillettées

(Accessoires bienvenus pour les petits et grands moustachus-es).

Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour courir, marcher, surfer, rire, partagez un moment unique et surtout soutenir une belle cause. On compte sur vous pour faire de cette journée un moment inoubliable et en parler autour de vous. .

30 Boulevard Thalassa Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 17 18 20 55

