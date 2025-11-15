Movember Cornhole Tournament Chapelle-Réanville Salle polyvalente La Chapelle-Longueville

Movember Cornhole Tournament Chapelle-Réanville

Découvrez la première édition de Movember Cornhole Tournament, un tournoi caritatif organisé en partenariat avec ARIA et Les petits Louis d’Aragon pour la première fois à La Chapelle Longueville !

Par équipe de deux, venez vous défouler et vous amuser dans une ambiance familiale et festive… Une bonne action pour une bonne cause, continuer de faire bouger les choses en matière de santé mentale et dans la lutte contre les cancers masculins.

Consultez le programme détaillé et formulaire d’inscription https://bit.ly/4o6BhZv

Et retrouvez ci-dessous toutes les informations pratiques

Samedi 15 novembre 2025

Salle des fêtes de Saint-Just, 10h

Salle polyvalente de La Chapelle-Réanville, 14h

Les finalistes du tournoi de Saint-Just seront conviés à venir affronter les finalistes du tournoi de La Chapelle-Réanville.

Inscriptions en ligne sur place

Le montant de votre inscription est libre (suggestion de don €2 par personne) et permet de participer à la collecte de fonds pour soutenir Movember.

Parking gratuit à proximité.

Au programme

– Plusieurs matchs garantis ! Toutes les équipes se rencontreront en Round-Robin avec le jeu du Cornhole (où l’objectif est de faire rentrer des petits sacs dans le trou de la planche inclinée pour marquer des points).

– L’épreuve bonus du Tir à l’arc servira à marquer des points supplémentaires

– Challenge Inter-Clubs. Quelle association remportera le plus de points ?

Aucune expérience requise. Vous n’avez jamais joué ? Pas de problème ! Apportez votre enthousiasme nous aurons des sacs des arcs et flèches à disposition.

Que vous soyez un joueur expérimenté ou que vous en soyez à votre premier lancer de sac tir de flèche, cet événement est conçu pour le plaisir, le fun et la compétition amicale.

Jouons ensemble pour une bonne cause ! .

Salle polyvalente Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 6 88 21 06 27 freddy-paillard@kungfu-academy.com

