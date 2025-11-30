MOVEMBER COURSE/MARCHE

Rue du 4 Septembre Agde Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

L’ Association des commerçants du coeur de ville d’Agde organise, dans le cadre du movember, une mobilisation pour sensibiliser et lutter contre les cancers masculins avec une course ou une marche.

Organisé par les commerçants du Coeur de Ville d’Agde, une initiative solidaire en faveur des cancers masculins.

Une marche/course au coeur de la Cité d’Agde qui permettra de découvrir ou redécouvrir de nombreux trésors architecturaux (Cathédrale St Etienne, Château Laurens…) et la Vie en Coeur de Ville.

Au choix , parcourez une fois ou 2, une boucle de 6 km.

Une participation de 10€ par personne sera reversée à la Ligue contre le Cancer.

Inscriptions sur place le jour même de 09h30 à 10h15 sur la promenade ou sur ATS-SPORT

A chacun son rythme, venez nombreux ! .

Rue du 4 Septembre Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 11 63 52 08 commercantsagdecoeurdeville@gmail.com

English :

The Association des commerçants du coeur de ville d’Agde is organizing a run or walk as part of the movember campaign to raise awareness and combat male cancers.

German :

Die Association des commerçants du coeur de ville d’Agde organisiert im Rahmen des movember eine Mobilisierung zur Sensibilisierung und Bekämpfung von Männerkrebs mit einem Lauf oder einer Wanderung.

Italiano :

Nell’ambito della campagna movember, l’Association des commerçants du coeur de ville d’Agde organizza una corsa o una passeggiata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro maschile e combatterlo.

Espanol :

En el marco de la campaña movember, la Association des commerçants du coeur de ville d’Agde organiza una carrera o marcha para sensibilizar a la población sobre el cáncer masculino y luchar contra él.

L’événement MOVEMBER COURSE/MARCHE Agde a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE