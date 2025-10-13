MOVEMBER Courses à pied Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

MOVEMBER Courses à pied Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge lundi 13 octobre 2025.

MOVEMBER Courses à pied Livarot

Livarot Club House de l’E.S.L. Running de Livarot Salle de Tennis Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-10-13 18:30:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-13

MOVEMBER Courses ouvertes à tous organisées par le club de running de Livarot les lundi 17 et mardi 18 novembre à 18h30.

RDV au club house du club de running au stade de Livarot le lundi et à la salle de Tennis le mardi.

MOVEMBER Courses ouvertes à tous organisées par le club de running de Livarot les lundi 17 et mardi 18 novembre à 18h30.

RDV au club house du club de running au stade de Livarot le lundi et à la salle de Tennis le mardi. .

Livarot Club House de l’E.S.L. Running de Livarot Salle de Tennis Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 35 04 53 49

English : MOVEMBER Courses à pied Livarot

MOVEMBER Races open to all organized by the Livarot running club on Monday November 17 and Tuesday November 18 at 6.30pm.

Meet at the running club’s clubhouse at the Livarot stadium on Monday and at the Tennis hall on Tuesday.

German : MOVEMBER Courses à pied Livarot

MOVEMBER Offene Läufe für alle, organisiert vom Running Club Livarot am Montag, den 17. und Dienstag, den 18. November um 18:30 Uhr.

RDV im Clubhaus des Running Clubs im Stadion von Livarot am Montag und in der Tennishalle am Dienstag.

Italiano :

MOVIMENTO Gare aperte a tutti organizzate dal club podistico di Livarot lunedì 17 e martedì 18 novembre alle 18.30.

Ritrovo presso la club house del club allo stadio di Livarot lunedì e presso la Tennis Hall martedì.

Espanol :

MOVIMIENTO Carreras abiertas a todos organizadas por el club de atletismo de Livarot el lunes 17 y el martes 18 de noviembre a las 18.30 horas.

Cita en la casa club del club de running en el estadio de Livarot el lunes y en el Tennis Hall el martes.

L’événement MOVEMBER Courses à pied Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Lisieux Normandie Tourisme