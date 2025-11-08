Movember le Pélissannais Pélissanne

Movember le Pélissannais

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 10h. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône

Après le mois d’octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, novembre met l’accent sur les maladies masculines, notamment le cancer de la prostate. À Pélissanne, nous nous engageons avec le mouvement November !

Rejoingnez Le Pélissannais une course solidaire au profit de la santé masculine !



En parallèle, découvrez l’exposition Encres par Paul Akrich du 7 au 9 novembre (9h-12h et 15h-18h) à la salle Marthe Reversat (vernissage le vendredi 7 novembre à 18h30). .

English :

After October, dedicated to the fight against breast cancer, November focuses on men?s diseases, in particular prostate cancer. In Pélissanne, we’re getting involved with the November! movement

German :

Nachdem der Oktober dem Kampf gegen den Brustkrebs gewidmet war, legt der November den Schwerpunkt auf Männerkrankheiten, insbesondere Prostatakrebs. In Pélissanne engagieren wir uns mit der Bewegung November!

Italiano :

Dopo il mese di ottobre, dedicato alla lotta contro il cancro al seno, novembre si concentra sulle malattie maschili, in particolare sul cancro alla prostata. A Pélissanne, ci facciamo coinvolgere dal movimento di novembre!

Espanol :

Tras el mes de octubre, dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, noviembre se centra ahora en las enfermedades masculinas, en particular el cáncer de próstata. En Pélissanne nos sumamos al movimiento de noviembre

