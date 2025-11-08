Movember moustache et défis Charleville-Mézières

Dans la continuité d’Octobre rose et en écho à l’événement caritatif annuel et international Movember, le Centre Ressources Ardennes organise un événement dédié à la santé masculine le samedi 8 novembre dès 14 h 30 sur l’île du Vieux Moulin : Moustaches et défis. Objectif ? Inciter les hommes à se faire dépister pour le cancer de la prostate mais pas que… Au programme : des témoignages, des défis, des démonstrations et des stands prévention santé sport et bien-être.

Ile du Vieux Moulin Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 74 77 40 70 centreressource08@gmail.com

English :

Following on from Pink October, and echoing the annual international Movember charity event, the Centre Ressources Ardennes is organizing an event dedicated to men?s health on Saturday November 8, starting at 2:30 p.m. on the Ile du Vieux Moulin: Moustaches et défis. The aim? Encourage men to get screened for prostate cancer, but not only? On the program: testimonials, challenges, demonstrations and preventive health, sport and well-being stands.

German :

Als Fortsetzung des Rosa Oktobers und als Echo der jährlichen internationalen Wohltätigkeitsveranstaltung Movember organisiert das Centre Ressources Ardennes am Samstag, den 8. November ab 14:30 Uhr auf der Insel Vieux Moulin eine Veranstaltung, die der Männergesundheit gewidmet ist: Moustaches et défis (Schnurrbärte und Herausforderungen). Was ist das Ziel? Männer sollen dazu angeregt werden, sich auf Prostatakrebs untersuchen zu lassen, aber nicht nur das Auf dem Programm stehen Erfahrungsberichte, Herausforderungen, Vorführungen und Stände zur Gesundheitsprävention, Sport und Wellness.

Italiano :

Sulla scia dell’ottobre rosa e facendo eco all’annuale evento benefico internazionale Movember, il Centre Ressources Ardennes organizza sabato 8 novembre, dalle 14.30, sull’Ile du Vieux Moulin, un evento dedicato alla salute maschile: Baffi e sfide. L’obiettivo? Incoraggiare gli uomini a sottoporsi al test per il cancro alla prostata, ma non solo? Il programma prevede testimonianze, sfide, dimostrazioni e stand di prevenzione della salute, dello sport e del benessere.

Espanol :

Como continuación del Octubre Rosa y haciéndose eco de la manifestación benéfica internacional Movember, el Centro de Recursos de las Ardenas organiza el sábado 8 de noviembre a partir de las 14.30 horas en la Isla del Viejo Molino una manifestación dedicada a la salud masculina: Bigotes y desafíos. ¿El objetivo? Animar a los hombres a hacerse la prueba del cáncer de próstata, pero no sólo? El programa incluye testimonios, desafíos, demostraciones y stands de salud, deporte y prevención del bienestar.

